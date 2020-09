Trigano : pas surpris ?

Crédit photo © Trigano

(Boursier.com) — Trigano grimpe de 2,5% ce jeudi à 110 euros, alors que pour faire face à la forte demande de camping-cars, le groupe ouvre un nouveau site de production... Ce site fabrique exclusivement des fourgons aménagés dont le succès est important sur le marché. Il est situé en Italie à Paglieta (Abruzzes), à quelques kilomètres de l'usine actuelle et de celle du fournisseur de châssis Fiat.

La capacité de cette nouvelle usine de 10.000 m2 est de 4.400 véhicules par an. Ce niveau de production sera graduellement atteint durant l'exercice. Une possibilité d'expansion ultérieure existe. Cet investissement planifié et initié depuis 18 mois s'inscrit dans l'évolution récente du marché liée aux avantages du camping-car en termes de sécurité sanitaire.

La production a démarré le 31 août sur ce nouveau site. Sur l'ensemble de ces deux sites, la capacité de production de Trigano est portée à près de 10.000 véhicules.

"L'augmentation des capacités de production du groupe n'est pas une surprise (plan pluriannuel d'investissement initié en 2018)" commente Portzamparc qui retient surtout de cette communication "la confirmation d'une demande soutenue pour le camping car en cette fin de saison, qui se traduit dans les chiffres d'immatriculation : France et Allemagne respectivement +64,2% et +61,7% en juillet. Seule ombre au tableau, l'annulation récente du salon VDL qui devait se tenir fin du mois". Verdict : "Acheter avec un objectif de cours ajusté de 110 à 120 euros".