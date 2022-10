Trigano : opérations de croissance externe

(Boursier.com) — Trigano vient de réaliser deux opérations de croissance externe, respectivement sur : SIFI et Car Loisirs.

Acquisition de SIFI

D'une part, Trigano annonce avoir procédé le 3 octobre à l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote de SIFI. Active sur le marché italien depuis plus de 45 ans, SIFI est le leader national de la distribution d'accessoires pour véhicules de loisirs.

L'entreprise est profitable, elle emploie environ 20 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires proche de 13 millions d'euros en 2021.

Acquisition de Car Loisirs

D'autre part, Trigano a finalisé le 18 octobre l'acquisition de 100% du capital des sociétés Car Loisirs, Car Loisirs 13 et Car Loisirs 84. Distributeur de camping-cars dans le sud-est de la France, le groupe Car Loisirs emploie 25 personnes et a réalisé sur ses 3 points de vente un total d'environ 30 ME de chiffre d'affaires en 2021/22 (compte tenu du niveau des ventes de Trigano à ces points de vente, l'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant de cette acquisition sera de l'ordre de 20 ME).

Cette opération complètera le réseau Libertium qui vient d'être créé afin de fédérer sous une même enseigne la cinquantaine de points de vente de Trigano en France.

Ces transactions s'inscrivent pleinement dans la stratégie de développement par croissance externe de Trigano. Elles permettront à Trigano de consolider son leadership dans la distribution de véhicules de loisirs et d'accessoires pour véhicules de loisirs en Europe.