Trigano : message reçu !

(Boursier.com) — Trigano grimpe de 1,9% à 114 euros ce mercredi, alors que le groupe a affiché une croissance de 13,3% au T2, dont +5,4% d'intégration des réseaux de distribution.

"Le chiffre global est parfaitement en ligne avec nos attentes, mais nous attendions une moindre croissance organique (+8,3% vs +5,5%)", précise Portzamparc. "La bonne surprise se situe au niveau des Camping Cars (CA T2 574,4 ME hors distribution) où le groupe confirme une détente sur ses livraisons de châssis, validant ainsi ce que nous avions pu observer sur les immatriculations neuves en janvier et février sur le marché allemand".

"Il faut comprendre que l'effet prix sur les camping-cars est bien de +6% à +7% et que l'effet volume livré est quant à lui 'low single digit', le reste étant l'effet mix... La production, elle, progresse de 10% en volume sur le trimestre et devrait s'accélérer dans les prochains mois" explique le courtier.

"Nous relevons notre CA 2023 de 3.506 ME à 3.582 ME (+12,8%, +9,5% organique), dont Camping-Cars 2.381 ME (hors distribution) +14,5% organique avec un mix volume +7,8% (49.500 unités) et prix +6,2%" poursuit Portzamparc qui estime que le titre reste abordable à EV/EBIT 2023 5,3x, PE 6,8 fois". L'analyste vise un cours de 158 euros avec un avis à l'achat sur le dossier.