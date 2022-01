Trigano : malgré les difficultés d'approvisionnement les revenus accélèrent, le titre aussi

(Boursier.com) — Trigano se rapproche de ses plus hauts historiques en Bourse (+6% à 183,6 euros) après la publication de revenus nettement supérieurs aux attentes des analystes sur son premier trimestre 2021-2022. Le spécialiste des véhicules de touriste a dégagé un chiffre d'affaires de 786,8 ME sur la période, en hausse de 9,2% (+8,5% à périmètre et taux de change constants) dans un contexte marqué par une forte demande pour les véhicules de loisirs et malgré une activité largement perturbée par des difficultés d'approvisionnement en bases roulantes pour camping-cars.

Malgré l'allongement des délais de livraison, l'intérêt des consommateurs européens pour l'acquisition de camping-cars ne se dément pas et "les carnets de commandes de Trigano saturent ses capacités de production bien au-delà de la saison 2022". Les perspectives de la demande à moyen terme restent très bien orientées, ceci aussi soutenu par le niveau historiquement bas des stocks des réseaux de distribution.

Dans un environnement Covid-19 qui se complexifie, Trigano est confronté à de fortes tensions sur ses approvisionnements. En particulier, les retards de livraisons de bases roulantes, liés à la pénurie mondiale de semi-conducteurs, ont impacté l'activité au premier trimestre à hauteur de près de 3.000 véhicules et l'estimation du retard global sur le premier semestre est confirmée à 5.000 unités environ.

La forte génération de trésorerie de Trigano lui donne les moyens d'affronter l'environnement incertain et de poursuivre son développement à un rythme soutenu, y compris par croissance externe, souligne le groupe.

Prenant acte de cette annonce, Portzamparc rehausse sa cible de 215 à 225 euros et réitère son avis 'acheter'. " La différence avec nos attentes provient principalement d'un effet prix (environ +6,5% sur ce T1) que nous attendions plus tard dans la saison du fait de la visibilité des carnets de commandes ", souligne le broker.