Trigano : le résultat net s'améliore de près de 11% pour 2022-2023

(Boursier.com) — En 2022-2023, Trigano réalise un chiffre d'affaires de 3,48 milliards d'euros (3,177 MdsE en 2022). Il croît de +9,5%.

Le bénéfice opérationnel courant consolidé affiche une croissance de +23,7% à 423,4 ME (12,2% du chiffre d'affaires).

Grâce à la qualité des résultats de son activité véhicules de loisirs, en progression de près de 30% par rapport à l'exercice précédent, Trigano a réalisé un bénéfice net de 308,3 ME en 2022-2023 (278,5 ME en 2021-2022). Il est en hausse de +10,8%.

Ces résultats ont permis à Trigano de renforcer à nouveau sa structure financière avec des capitaux propres de l'ensemble consolidé en progression à 1,605 MdE (1,341 MdE au 31 août 2022).

Trigano a maintenu son effort d'investissement pour un total de 75,8 ME (dont 18,6 ME au titre d'IFRS 16) sur l'exercice 2022/23, et versé 67,6 ME de dividendes à ses actionnaires.

La trésorerie nette positive s'élève à 194,7 ME au 31 août, soit une progression de +69 ME par rapport au 31 août 2022.

Perspectives

Dans un environnement économique toujours perturbé, les résultats des salons et foires d'automne ont confirmé le vif intérêt des consommateurs pour l'acquisition de camping-cars Trigano, avec une progression des ventes à des clients non-renouvelants. Les nouvelles gammes de produits repositionnés et introduits pour la saison 2023-2024 ont largement contribué à ce résultat. Le haut niveau des carnets de commandes, et la confirmation de la nette amélioration de la livraison des bases roulantes chez tous les fournisseurs permettent d'envisager une bonne progression de l'activité en 2023-2024.

Au-delà de cet horizon, Trigano est confiant dans le potentiel de croissance de son activité et dans sa capacité à gagner des parts de marché. La forte inflation constatée en 2022 a conforté Trigano dans la qualité du positionnement de ses gammes de produits en entrée et milieu de gamme, permettant de séduire une clientèle soucieuse de son budget et recherchant un rapport équipement/prix attractif.

Concernant l'acquisition de la société BIO Habitat, le dossier est en cours d'étude par l'autorité de la concurrence en France et devrait aboutir d'ici la fin du 1er semestre.

Dividende

Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale du 9 janvier 2024, le versement d'un dividende brut de 3,5 euros par action ordinaire au titre de l'exercice clos le 31 août 2023, soit un complément de 1,75 euro à l'acompte de 1,75 euro versé en mai 2023.