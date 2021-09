Trigano : le marché salue les annonces

(Boursier.com) — Trigano grimpe de 9% ce jeudi à plus de 180 euros après avoir réalisé au quatrième trimestre 2020/21 un chiffre d'affaires de 659,4 ME, en progression de 4,9% par rapport à l'exercice précédent qui avait bénéficié d'une très forte reprise après la fin des confinements en Europe.

Sur l'année, le CA du groupe grimpe à 2.933,8 ME (+26% en variation courante). Grâce à la forte augmentation de ses capacités de production, en particulier pour la fabrication de fourgons aménagés, Trigano a réalisé un chiffre d'affaires en camping-cars de 2,2 Mds d'euros (+36,1%) et gagné des parts de marché.

Les ventes de caravanes (+21%), d'accessoires pour véhicules de loisirs (+79% ; +35,2% à périmètre constant), de remorques (+27,3%), de matériel de camping (+7,5%) et d'équipement du jardin (+18%) sont également restées très dynamiques sur l'exercice, tandis que celles de résidences mobiles (-6,4%) ont été affectées par l'attentiste des gestionnaires de terrains de camping lié à la crise sanitaire.

Le processus d'acquisition des groupes français de distribution CLC, SLC et Loisiréo se poursuit. L'avis des autorités de la concurrence en France pourrait être rendu dans les prochaines semaines. Cette opération, qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement par croissance externe de Trigano, lui permettrait de poursuivre son investissement dans l'activité de distribution des véhicules de loisirs en Europe et complèterait son offre de services à la clientèle.

Perspectives affichées

Les nouvelles gammes de camping-cars ont été particulièrement bien appréciées par la clientèle des premiers salons nationaux (Düsseldorf et Parme) où Trigano a enregistré des niveaux de ventes record. Les carnets de commandes saturent les capacités de production de la saison 2022.

Les tensions sur les approvisionnements qui ont caractérisé la saison dernière se poursuivent sur le début de l'exercice 2022. On observe en particulier depuis plusieurs semaines de nouveaux retards sur les livraisons de bases roulantes liés à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Ces difficultés devraient entraîner l'arrêt de certaines lignes de fabrication de camping-cars pendant plusieurs jours et des décalages de production évalués à ce stade à près de 2000 unités.

Comme en 2021, Trigano applique une politique d'approvisionnement destinée à atteindre le plus haut niveau de production. Elle maintient un contact permanent avec ses fournisseurs, dont Stellantis, afin d'adapter son outil industriel aux quantités qui lui sont livrées. Trigano met en oeuvre des programmes d'actions qui lui permettront d'augmenter sa production dès que la situation de pénuries sera résolue.

Compte-tenu d'un niveau de trésorerie très élevé - supérieur à 500 ME début septembre - le directoire de Trigano a décidé de verser un acompte sur dividende de 3,20 euros par action au titre de l'exercice 2021. Le coupon sera détaché le 28 septembre 2021 et sa mise en paiement effectuée à compter du 30 septembre 2021.

"La valorisation s'établit à PE 10x 2021/22 vs moyenne 5y 13,4x et peers 11,6x, 6,9x EV/EBIT vs moyenne 5y 10,6x et peers 9,1x" explique Portzamparc qui confirme son opinion 'Acheter' et relève son objectif de cours de 208 à 215 euros. "Le titre intègre notre liste Convictions. À l'issue de ce changement, notre liste Convictions sera composée de : Aures, Claranova, Clasquin, Foutaine Pajot, Pharmagest, Reworld Media, SII, SPIE et Trigano" conclut l'analyste.