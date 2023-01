Trigano : le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022/2023 s'élève à 782,3 ME

(Boursier.com) — Les ventes du groupe Trigano au 1er trimestre 2022/2023 se sont élevées à 782,3 ME, s'approchant du niveau record atteint l'an dernier (786,6 ME), dans un contexte toujours marqué par les difficultés d'approvisionnements en bases roulantes pour camping-cars.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en retrait de 8,2%, la contribution des acquisitions s'étant élevée à 61,7 ME.

Véhicules de loisirs

Comme attendu, la forte demande pour les camping-cars en Europe, confirmée par l'affluence lors des grands salons nationaux des derniers mois, n'a pu se concrétiser par une hausse du chiffre d'affaires du fait de la réduction des productions de bases roulantes par les constructeurs automobiles. Grâce aux opérations de croissance externe réalisées dans la distribution, les ventes sont quasiment stables (-1,1%).

Les ventes de caravanes sont restées très dynamiques (+17,6%), bénéficiant à la fois d'une hausse du prix de vente moyen et de volumes en augmentation. Celles de résidences mobiles (-12,1%) ont été affectées par un manque de disponibilité des transporteurs dans un contexte de très forte demande. Celles d'accessoires pour véhicules de loisirs (-4,3% à périmètre et change constants) ont souffert d'un comparable élevé, mais restent très au-dessus des niveaux de ventes atteints en 2021 et les années précédentes.

Equipement des loisirs

L'activité remorques a été affectée sur l'ensemble de ses segments par la baisse du marché liée à la répercussion dans les prix de vente des augmentations des cours des matières premières. Ce phénomène a été ponctuellement amplifié par un niveau de stock élevé chez les distributeurs et par le caractère saisonnier de l'activité. Les ventes se sont inscrites en retrait de 33,3% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent.

Les évolutions des ventes de matériel de camping (+15,8%) et d'équipement du jardin (-16,7%) ne sont pas significatives du fait du caractère saisonnier de ces activités.

Perspectives

La demande est "structurellement porteuse" avec des perspectives de développement toujours bien orientées pour 2023 : les carnets de commandes de Trigano saturent ses capacités de production pour la saison, et le niveau des stocks de camping cars des réseaux de distribution reste historiquement bas. Les livraisons de bases roulantes s'améliorent nettement depuis fin novembre, ce qui permet d'envisager une augmentation de la production dans les usines Trigano dès le deuxième trimestre 2022/2023 et tout au long de l'exercice.

L'activité des sociétés de distribution récemment acquises en France devrait rester soutenue avec d'une part, une politique active de rachat de véhicules d'occasion qui permet de disposer d'une offre attractive, et, d'autre part, grâce à l'amélioration attendue des livraisons de camping-cars neufs qui devrait permettre de livrer la majorité du carnet de commandes actuel d'ici à la fin de l'année civile 2023.

Au-delà de cet horizon, l'environnement inflationniste dans lequel nous évoluons est de nature à pouvoir impacter le niveau de la demande.

Trigano reste donc particulièrement attentive à l'évolution de ses prix de revient et au niveau de ses coûts afin de les adapter aux évolutions des marchés.

Forte d'une structure financière solide et d'une trésorerie nette positive, Trigano poursuivra ses investissements dans la distribution des véhicules de loisirs et pourra également étudier toute opération de croissance externe qui permettrait de renforcer son implantation sur les marchés majeurs dans les domaines de la fabrication des véhicules de loisirs et de leurs composants, des accessoires pour véhicules de loisirs et de la remorque.