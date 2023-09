Trigano : le chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2022/23 atteint 836,1 ME

(Boursier.com) — Grâce à une nouvelle forte progression des ventes de camping cars (+19,7%), le chiffre d'affaires de Trigano au quatrième trimestre 2022/23 atteint 836,1 ME, et affiche une croissance de 13,2% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022/23 ressort ainsi à 3,5 milliards d'euros (+9,5%).

La confirmation de l'amélioration des réceptions de bases roulantes a permis une augmentation de la production de camping-cars d'un peu plus de 15% en volume. Le niveau des ventes affiche une progression de 19,7%.

Les ventes de caravanes (+3,7%), de résidences mobiles (+1,9%), et d'accessoires pour véhicules de loisirs (+3,6%) sont restées bien orientées tandis que celles des activités remorques (-6,6%), équipement du jardin (-9,6%) et de matériel de camping (-18,0%) ont été affectées par la morosité de la conjoncture en France.

La bonne orientation de l'activité véhicules de loisirs au second semestre permet à Trigano d'enregistrer une croissance de 9,5% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2022/23 :

L'activité Véhicules de loisirs a été marquée en début d'exercice par des difficultés d'approvisionnement en bases roulantes pour camping-cars ayant conduit à la fermeture de plusieurs unités de production pendant plusieurs semaines.

La nette amélioration des livraisons de camping-cars au second semestre a permis de rattraper en grande partie le retard et d'afficher une progression du chiffre d'affaires de 11,2% à périmètre et taux de change constants. Les ventes de caravanes (+5,6%) et de résidences mobiles (+7,5%) sont également restées bien orientées tandis que celles d'accessoires pour véhicules de loisirs (-5,9% à périmètre et taux de change constants) ont été affectées par des phénomènes de déstockage de la distribution.

L'activité équipement des loisirs a été pénalisée par la mauvaise conjoncture économique en Europe et plus particulièrement en France sur l'ensemble de ses segments : matériel de camping (-6,1%), équipement du jardin (-22,7%) et remorques (-22,8%).

La croissance du chiffre d'affaires associée à la maîtrise des marges et des frais généraux permet d'entrevoir un résultat

opérationnel courant supérieur à 400 ME sur l'exercice 2022/23.

Perspectives affichées

Grâce à l'évolution démographique de la base de clientèle et à la progression de la durée de vie utile des populations, intéressées par des loisirs actifs, simples, économiques et proches de la nature, les véhicules de loisirs devraient continuer à attirer de plus en plus d'Européens dans les années à venir.

Les premiers salons d'automne ont confirmé par des niveaux d'affluence élevés le vif intérêt des consommateurs européens pour les véhicules de loisirs. Si l'augmentation des prix des produits et des taux d'intérêt ne semble pas affecter le marché des camping-cars, la demande pour les caravanes est cependant moins soutenue en ce début de saison.

Trigano est confiant dans sa capacité à faire progresser son chiffre d'affaires pour l'exercice 2023/24 : le haut niveau de carnets de commandes en camping-cars lui donne une bonne visibilité sur son activité qui devrait bénéficier d'une nouvelle amélioration des livraisons de bases roulantes, de la montée en puissance de son outil de production et de la reconstitution des stocks des réseaux de distribution.

Fort d'une situation financière solide et d'une trésorerie nette positive, Trigano a les moyens de poursuivre sa politique de gains de parts de marché à moyen terme en s'appuyant sur une organisation décentralisée couvrant de manière homogène l'ensemble du territoire européen. Attentif à l'évolution de ses marchés, Trigano adaptera, si besoin est, sa capacité de production ainsi que le niveau de ses coûts aux évolutions de la demande. Les investissements structurants dans la distribution des véhicules de loisirs et la production de mobil-homes permettront de rendre l'entreprise encore plus robuste et compétitive sur le long terme.