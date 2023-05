Trigano : le bénéfice net consolidé s'établit à 121,7 ME au S1

(Boursier.com) — Le bénéfice opérationnel courant consolidé de Trigano au 1er semestre 2023 s'est élevé à 173,4 ME et représente 10,8% du chiffre d'affaires grâce à une contribution record de l'activité véhicules de loisirs (173,5 ME, soit 11,4% du chiffre d'affaires).

Dans un contexte resté impacté par les difficultés d'approvisionnement en bases roulantes pour camping-cars, Trigano est parvenu à maîtriser l'évolution de ses coûts de production et de ses frais généraux, tout en poursuivant sa politique d'ajustement progressif de ses tarifs de vente. Les activités de production de véhicules de loisirs ont particulièrement bien performé, tandis que celles de négoce d'accessoires, affectées par des phénomènes de déstockage de la distribution, sont légèrement en retrait. L'activité des sociétés de distribution de véhicules de loisirs acquises en 2022 étant marquée par une forte saisonnalité, leur contribution aux résultats du semestre est marginale avec un effet dilutif sur les taux de rentabilité.

Enfin, le résultat opérationnel courant de l'activité équipement des loisirs a été impacté par la sous-activité du pôle Remorques, qui n'a pas permis d'optimiser la consommation des moyens de production et a pesé sur les coûts de fabrication et la productivité.

Compte-tenu d'un résultat financier de -8,7 ME, affecté par la cession de deux points de vente imposée dans le cadre du processus d'acquisition de trois groupes de distribution en 2022, d'une charge d'impôt sur les sociétés de 44,1 ME et de la contribution positive des sociétés mises en équivalence (1,2 ME), le bénéfice net consolidé s'établit à 121,7 ME (141,3 ME au 1er semestre 2021/2022) et représente 6,30 euros par action.

Le montant des investissements (hors croissance externe, mais y compris IFRS 16) s'est élevé à 49,5 ME (39 ME au 1er semestre 2021/2022). Il comprend en particulier l'activation du contrat de location d'un entrepôt pour gérer la croissance des ventes d'accessoires aux Pays Bas (16,6 ME) ainsi que divers programmes d'amélioration de la productivité et des conditions de travail.

L'augmentation saisonnière du besoin en fonds de roulement a été limitée à 78,5 ME (120,4 ME au 1er semestre 2021/0222) malgré le début de reconstitution des stocks des distributeurs intégrés.

Trigano bénéficie d'une structure financière toujours très solide : les capitaux propres atteignent 1.450,4 ME au 28 février 2023, tandis que la trésorerie nette, traditionnellement à son point bas à la fin du premier semestre, s'établit à 138,1 ME (52,3 ME au 28/02/2022).

Perspectives

Compte-tenu du niveau élevé de ses carnets de commandes et de la nette amélioration des réceptions de châssis pour camping cars constatée depuis plusieurs semaines, Trigano devrait enregistrer une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité au second semestre.

Porté par la qualité de ses fondamentaux (évolution démographique favorable de la base de clientèle ; aspirations à plus de liberté, proximité avec la nature et convivialité ; volonté de maîtriser son budget et son environnement sanitaire), le camping-car bénéficie toujours d'un vif intérêt en Europe. La fréquentation des salons et des points de vente est soutenue dans la plupart des pays, mais le volume du marché pourrait être impacté à moyen terme par des phénomènes économiques ou géopolitiques adverses. Dans ce contexte, et afin de développer ses gains de parts de marché, Trigano présentera à ses réseaux de nouvelles gammes de véhicules à partir du mois de juin. Celles-ci devraient séduire une clientèle soucieuse de son budget et recherchant un rapport équipement/prix attractif.

Forte d'une situation financière solide et d'une trésorerie nette positive, Trigano a les moyens de poursuivre sa croissance à un rythme soutenu. Les investissements structurants initiés dans la distribution des véhicules de loisirs et la production de mobil-homes permettront de rendre l'entreprise encore plus robuste et compétitive sur le long terme.

Le directoire de Trigano a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,75 euro par action au titre de l'exercice 2023. Le coupon sera détaché le 23 mai 2023 et sa mise en paiement effectuée à compter du 25 mai 2023.