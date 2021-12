Trigano : l'Autorité de la concurrence autorise, sous conditions, le rachat de 3 distributeurs de véhicules de loisirs

(Boursier.com) — L 'Autorité de la concurrence autorise, sous conditions, le rachat des trois principaux réseaux de concessions de véhicules de loisirs CLC, SLC et Loisiréo par Trigano. A l'issue de l'opération, le groupe deviendra le premier acteur intégré de la distribution de véhicules de loisirs en France.

Afin de remédier aux préoccupations de concurrence du régulateur, Trigano s'est engagé à céder, à un ou plusieurs concurrents, deux points de vente détenus par CLC et situés à Bois-de-Haye en Meurthe-et-Moselle (54) et à Chenove en Côte-d'Or (21). À l'issue de son analyse, l'Autorité avait en effet considéré que l'opération soulevait des risques d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux et verticaux sur le marché de la distribution des camping-cars neuf dans sept zones de chalandise du groupe CLC, situées essentiellement dans l'est de la France. Dans ces zones, l'opération était susceptible d'atténuer l'animation concurrentielle compte tenu de la position de la nouvelle entité à l'issue de l'opération, et risquait d'entraîner des hausses de prix ou un appauvrissement de la diversité de l'offre au détriment du consommateur.

Du fait du caractère entremêlé des zones de chalandises, ces engagements permettront de réduire les parts de marché de la nouvelle entité à un niveau raisonnable dans les sept zones identifiés comme problématiques. Les constructeurs concurrents pourront ainsi maintenir leur présence ou s'implanter dans l'ensemble des zones concernées et exercer une concurrence plus efficace sur la nouvelle entité.