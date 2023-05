Trigano : guidance rassurante, le titre en profite

(Boursier.com) — En hausse de plus de 7% à 123,7 euros, Trigano pointe dans les premières positions du palmarès en ce début de séance, soutenu par une guidance rassurante. Le groupe de loisirs a fait état d'un bénéfice opérationnel courant consolidé de 173,4 ME (-3,3%) sur les six premiers mois de son exercice pour un chiffre d'affaires, déjà publié, de 1,61 milliard d'euros, en recul de 0,2% à taux de change et périmètre constants.

Dans un contexte resté impacté par les difficultés d'approvisionnement en bases roulantes pour camping-cars, Trigano est parvenu à maîtriser l'évolution de ses coûts de production et de ses frais généraux, tout en poursuivant sa politique d'ajustement progressif de ses tarifs de vente. Les activités de production de véhicules de loisirs ont particulièrement bien performé, tandis que celles de négoce d'accessoires, affectées par des phénomènes de déstockage de la distribution, sont légèrement en retrait. L'activité des sociétés de distribution de véhicules de loisirs acquises en 2022 étant marquée par une forte saisonnalité, leur contribution aux résultats du semestre est marginale avec un effet dilutif sur les taux de rentabilité. Enfin, le résultat opérationnel courant de l'activité équipement des loisirs a été impacté par la sous-activité du pôle Remorques, qui n'a pas permis d'optimiser la consommation des moyens de production et a pesé sur les coûts de fabrication et la productivité.

Compte-tenu du niveau élevé de ses carnets de commandes et de la nette amélioration des réceptions de châssis pour camping-cars constatée depuis plusieurs semaines, Trigano devrait enregistrer une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité au second semestre. Forte d'une situation financière solide et d'une trésorerie nette positive, Trigano a les moyens de poursuivre sa croissance à un rythme soutenu. Les investissements structurants initiés dans la distribution des véhicules de loisirs et la production de mobil-homes permettront de rendre l'entreprise encore plus robuste et compétitive sur le long terme.