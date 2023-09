Trigano : gros rebond après le point annuel

(Boursier.com) — Trigano bondit de 8% à 127,6 euros après son point annuel et met ainsi fin à une série baissière de six séances. Le spécialiste des véhicules de loisirs a fait état d'un chiffre d'affaires de 836,1 ME au quatrième trimestre de son exercice 2022-2023, matérialisant une croissance de 13,2%. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022/23 ressort ainsi à 3,5 milliards d'euros (+9,5%).

La confirmation de l'amélioration des réceptions de bases roulantes a permis une augmentation de la production de camping-cars d'un peu plus de 15% en volume. Le niveau des ventes affiche une progression de 19,7%. La croissance du chiffre d'affaires associée à la maîtrise des marges et des frais généraux permet d'entrevoir un résultat opérationnel courant supérieur à 400 ME sur l'exercice 2022/23.

Du côté des perspectives, si l'augmentation des prix des produits et des taux d'intérêt ne semble pas affecter le marché des camping-cars, la demande pour les caravanes est cependant moins soutenue en ce début de saison. Trigano est confiant dans sa capacité à faire progresser son chiffre d'affaires pour l'exercice 2023/24 : le haut niveau de carnets de commandes en camping-cars lui donne une bonne visibilité sur son activité qui devrait bénéficier d'une nouvelle amélioration des livraisons de bases roulantes, de la montée en puissance de son outil de production et de la reconstitution des stocks des réseaux de distribution.

Comme anticipé, le groupe bénéficie d'une nette amélioration de ses livraisons sur la fin de saison et voit une croissance de production de +15% de camping-cars sur le T4 (vs environ +13% au T3), note Portzamparc. La génération de cash devrait être excellente. Pour la nouvelle saison, la maison de bourse ne modifie pas son scénario et reste à l''achat' sur le dossier. La SocGen maintient également son avis 'achat' et porte son objectif de 174 à 183 euros.