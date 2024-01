Trigano : grimpe après un bon début d'année

(Boursier.com) — Trigano grimpe de près de 3% à 146,7 euros après avoir fait état d'une augmentation de 19,1% de son chiffre d'affaires au 1er trimestre à 931,6 millions d'euros. Malgré la reconstitution des stocks des distributeurs en France et en Allemagne, le niveau des carnets de commandes de Trigano reste élevé et sature ses capacités de production pour la saison 2023/24. Trigano envisage donc une croissance de ses ventes au cours des prochains mois. La qualité de ses marges lui permettra par ailleurs d'accompagner toute opération de promotion des ventes qui s'avèrerait souhaitable en cas d'un éventuel durcissement du marché.

Fort de sa solide structure financière et sa position de trésorerie nette positive, Trigano continuera d'investir dans la distribution des véhicules de loisirs et étudiera toute opération de croissance externe qui lui permettrait de renforcer ses positions de leader sur les principaux marchés pour la fabrication de véhicules de loisirs et de leurs composants, les accessoires pour véhicules de loisirs et les remorques en Europe. Enfin, l'acquisition de la société BIO Habitat est toujours en cours d'étude par l'Autorité de la concurrence en France.

Oddo BHF parle d'un bon début d'année. Le groupe dispose de nombreux atouts et notamment d'un carnet de commandes rassurant sur l'évolution de l'activité en 2024. Comme le broker l'a indiqué à de multiples reprises, la valorisation actuelle (VE/ROC 2024e : 5,3x), reflète implicitement une révision en baisse du ROC 2024 d'au moins 30%, ce qui est trop pessimiste. L'analyste conserve ainsi son opinion 'surperformance' avec un objectif de 175 euros.