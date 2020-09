Trigano : forte reprise, mais un recul du chiffre d'affaires annuel

Crédit photo © Trigano

(Boursier.com) — Trigano a réalisé au 4e trimestre de son exercice 2019-2020, un chiffre d'affaires de 627,9 millions d'euros, en progression de +33,7% par rapport à l'exercice précédent (469,8 ME au 21 août 2019).

Afin de rattraper en partie les pertes de volume consécutives à la fermeture des usines pendant la période de confinement, Trigano a mobilisé au maximum ses capacités de production au 4e trimestre, en particulier en réduisant les périodes de congés et en reportant le lancement des gammes 2021 de véhicules de loisirs. La reprise est forte pour toutes les catégories de produits, seules les activités directement liées au tourisme international et marginales pour Trigano sont en recul (terrains de camping et location de camping-cars).

Sur l'exercice, les ventes de Trigano sont baisse de -6,2% à 2,183 milliards d'euros (2,328 MdsE un an plus tôt).

Perspectives

Avec le camping-car, les consommateurs européens estiment maîtriser leurs contacts et être partout chez eux. Perçu comme une " bulle sanitaire mobile ", le camping-car suscite donc aujourd'hui un intérêt sans précédent. Les stocks sont à un niveau anormalement bas car les productions perdues au troisième trimestre n'ont pas pu être totalement rattrapées et la distribution doit satisfaire une nouvelle clientèle. Cette situation a pour conséquences un portefeuille de commandes en très forte augmentation et la nécessité pour Trigano d'augmenter rapidement et de façon sensible les capacités de production aujourd'hui saturées. Toutes les mesures nécessaires ont été ou seront mises en place à cet effet.

A plus long terme, le marché du camping-car devrait progresser fortement, notamment en Allemagne où l'évolution démographique continuera à favoriser l'éclosion d'une base de clientèle très nombreuse comme durant les dernières années. En France et en Grande-Bretagne, les perspectives de croissance positive et régulière de la clientèle potentielle sont solides.