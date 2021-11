Trigano : forte croissance des bénéfices sur l'exercice

(Boursier.com) — Dans un contexte caractérisé par une persistance de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19 et par des tensions sur les approvisionnements, Trigano a poursuivi son développement à un rythme soutenu en 2020/2021. Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,933 milliards d'euros en croissance de +34,3% par rapport à l'exercice précédent. L'activité de Trigano a été entrainée par la forte dynamique du marché du camping-car en Europe (+28,1% sur la saison).

Les résultats de l'exercice ont bénéficié de la progression de l'activité, d'une amélioration de la productivité et des marges ainsi que de la maîtrise de l'évolution des coûts. Les frais de personnel (+21,8%) et les charges externes (+17,8%) ont ainsi progressé à un rythme bien plus faible que celui des ventes (+34,3%). Le bénéfice opérationnel courant consolidé s'est élevé à 357,9 ME, et représente 12,2% du chiffre d'affaires (8,3% en 2019/2020, 9% en 2018/2019).

Le résultat financier (-80,5 ME) comprend en particulier une charge de 75,2 ME correspondant à la revalorisation des engagements de rachat d'intérêts minoritaires liée à la forte amélioration des résultats des sociétés concernées. Le bénéfice net consolidé s'établit à 222,9 ME (139,6 ME en 2019-2020). Il croît de 59,7% par rapport à l'exercice 2020-2021.

Ces résultats ont permis à Trigano de maintenir un bon niveau d'investissement (42,7 ME) et de renforcer à nouveau sa structure financière. Les capitaux propres (part du groupe) s'élèvent à 1,176 MdE (992,7 ME au 31 spetembre2020). La trésorerie nette atteint 348,4 ME (120 ME au 31 août 2020).

Perspectives

Les nouvelles gammes de camping-cars ont été particulièrement bien appréciées par la clientèle des premiers salons nationaux où Trigano a enregistré des niveaux de ventes record. Les carnets de commandes saturent les capacités de production de la saison 2022. Les évolutions des prix des produits rendues nécessaires par l'augmentation des coûts des matières premières, des composants et des bases roulantes ont globalement été bien acceptées par la clientèle.

La forte progression de la demande ne se traduira cependant pas par une augmentation proportionnelle des ventes en raison des difficultés d'approvisionnement qui limiteront fortement la croissance du chiffre d'affaires au premier semestre et peut-être au-delà.