Trigano flambe malgré la pénurie de pièces

(Boursier.com) — Trigano s'envole de 8,7% à 125,4 euros au lendemain de l'annonce d'une rentabilité opérationnelle en hausse au premier semestre de son exercice 2021-2022 malgré les fortes augmentations des prix d'achat des principaux composants de ses produits. Sur la période, le résultat opérationnel courant consolidé s'est ainsi élevé à 179,3 ME et représente 12% du chiffre d'affaires (11,1% en 2020-2021).

Malgré un carnet de commandes qui sature ses capacités de production bien au-delà de la fin de l'année, le groupe anticipe une perte de volume de production de l'ordre de 3.000 à 4.000 unités au second semestre compte tenu des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et notamment d'un manque de bases roulantes pour camping-cars. La baisse de l'activité devrait affecter particulièrement le troisième trimestre en raison d'un comparable élevé, a précisé la direction.

Portzamparc avait senti le management particulièrement confiant sur le développement du marché. Les carnets de commandes restent saturés et le management expose ses intentions CAPEX: agrandissements des deux récentes usines (Espagne et Italie), nouveau site Adria confirmé... La maison de bourse rehausse ainsi ses estimations de BPA 2022 de 2,9%. Le consensus Factset devrait également s'ajuster à la hausse. La valorisation reste déprimée avec un ratio VE/EBIT 2021/2022 de 4,7x, 3,8x pour la saison suivante. La visibilité est pourtant bonne, et les marges historiquement élevées malgré le contexte. La valorisation est aujourd'hui inférieure à celle de 2019 (contexte de baisse de marges, déstockages des concessionnaires.). De quoi rester à l''achat' sur le titre avec un objectif de 210 euros.

Les fondamentaux du groupe sont bons mais le momuntum reste défavorable avec une production qui restera perturbée au second semestre, note pour sa part Oddo BHF. Avec l'inflation des matières premières et des salaires, de nouvelles hausses de prix pourraient être nécessaires ce qui permettra d'avoir plus de recul sur l'élasticité de la demande aux prix (la baisse de fréquentation en concession semble s'expliquer par des délais de livraison anormalement longs). Afin de tenir compte de cette incertitude, le courtier reconduit son opinion 'neutre' en soulignant néanmoins un caractère "Value" puisque l'EV/EBIT ressort à 5x et 4x 2023e vs un historique à 8,5x.