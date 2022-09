Trigano flambe, le marché est rassuré

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Trigano s'envole de 10,3% à 87,3 euros en début de séance, le marché saluant le dernier point financier du spécialiste des véhicules de loisir. Sur l'exercice clos fin août, la firme enregistre une croissance de 8,3% avec un chiffre d'affaires de 3,17 milliards d'euros. Au cours de l'exercice 2021/22, Trigano a activé tous les leviers disponibles afin de servir ses clients et a réussi à surmonter au mieux les difficultés d'approvisionnement des châssis. L'impact de l'inflation des matières premières et des composants a pu être limité par l'application de hausses de tarifs progressives, bien acceptées par la clientèle.

Ces actions ont permis de maintenir le chiffre d'affaires à périmètre et taux de changes constants au même niveau que l'an passé. L'intégration au 1er février 2022 de 3 groupes de distribution français a par ailleurs contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 231,7 ME, précise le groupe.

Compte tenu du niveau déjà élevé de ses carnets de commande et afin de préserver sa rentabilité, Trigano n'a pas souhaité s'engager pour des livraisons au client final au-delà du mois de juin 2023, les productions des derniers mois de l'exercice devant permettre de reconstituer partiellement les stocks des distributeurs qui sont au plus bas. La production de Trigano reste contrainte par des difficultés d'approvisionnement en châssis pour camping-cars et en particulier ceux en provenance du principal acteur du marché. Les constructeurs automobiles, fabricants de ces châssis, laissent néanmoins tous entrevoir une nette amélioration de la situation à partir de la fin de l'année 2022.

Au-delà des effets de rattrapage qui marqueront l'exercice en cours, Trigano reste confiant dans le potentiel de croissance de ses marchés. Grâce à l'évolution démographique de la base de clientèle et à la progression de la durée de vie utile des populations, attirées par des loisirs actifs, simples, économiques et proches de la nature, les véhicules de loisirs devraient attirer de plus en plus d'Européens dans les années à venir.

La dégradation de la macro finira par se faire ressentir dans l'industrie des loisirs, explique Portzamparc. Mais Trigano est protégé à CT/MT par son carnet de commandes et, au-delà, par un nécessaire restockage des réseaux. La rentabilité va tenir en 2022-2023 alors que la valorisation est elle KO avec des ratios VE/Ventes 2023 à 0,3x (moyenne 5 ans de 1,0x), VE/EBIT 2,4x (moyenne 5 ans de 10,5x) et PE 5,0x (moyenne 5 ans de 13,8x). Alors que la valo se rapproche des fonds propres, la maison de bourse trouve cela incohérent avec la création de valeur sur la saison écoulée et à venir. Si l'objectif est nécessairement revu en baisse, de 170 à 158 euros, du fait de la dégradation du contexte et des paramètres de valorisation, le broker confirme sa recommandation 'acheter'. Il mise sur une bonne publication lors des résultats annuels et intègre Trigano dans sa liste Convictions.

Oddo BHF relève lui son opinion à 'surperformer' en visant 130 euros.