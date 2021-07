Trigano flambe après un trimestre record

(Boursier.com) — Une activité record logiquement saluée par les investisseurs. Trigano s'envole de près de 9% à 189,6 euros à l'ouverture du marché parisien après avoir dévoilé, au titre de son troisième trimestre fiscal, un chiffre d'affaires record de 905,7 millions d'euros, multiplié par plus de deux sur un an, et nettement supérieur aux attentes des analystes. Ce bond s'explique néanmoins en partie par une base de comparaison très favorable puisque l'activité du 3e trimestre 2019-2020 avait été fortement impactée par la crise sanitaire.

Les ventes de camping-cars (+155,3%), de caravanes (+80%) et d'accessoires pour véhicules de loisirs (+104,7% à périmètre constant) ont bénéficié de l'intérêt renforcé des consommateurs pour les loisirs de plein air dans la plupart des pays européens. Les ventes de remorques (+73,5%) et d'équipement de jardin (+73,3%) ont continué de bénéficier de la progression des marchés en Europe liée à l'intérêt croissant pour les activités de bricolage et de jardinage des populations ayant subi différents confinements.

L'intérêt renforcé pour les véhicules de loisirs en Europe et la perspective d'une sortie de crise liée à l'accélération des vaccinations contre la Covid-19 laissent présager le maintien d'une très forte demande pour les produits de Trigano dans les prochains mois. Trigano va s'attacher d'une part, à poursuivre ses programmes d'augmentation de ses capacités de production comprenant en particulier l'embauche et la formation de nouveaux opérateurs et d'autre part, à sécuriser ses approvisionnements. La forte génération de trésorerie de Trigano lui donne les moyens répondre aux besoins de marchés en forte croissance et de poursuivre son développement à un rythme soutenu y compris par croissance externe.

Malgré une année record et une bonne visibilité sur la saison 2021-2022 (poursuite de la dynamique post crise sanitaire, effet restockage...), le titre reste sur des multiples de valorisation moyens sur 5 ans, voir en deçà, affirme Portzamparc. De quoi rester à 'acheter' sur l'action avec un objectif rehaussé de 196 à 208 euros.

À la suite de cette publication, Oddo BHF rehausse ses estimations de ROC de 10% pour 2021 et de 14% pour 2022. Les fondamentaux sont excellents et le groupe devrait poursuivre ses opérations de croissance externe en sachant que la finalisation de l'acquisition des 3 groupes de distribution annoncés en mars (CA hors interco 350 ME) devrait intervenir avant la fin de l'exercice. Le courtier maintient son avis 'surperformer' et remonte sa cible de 200 à 232 euros.