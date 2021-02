Trigano fait le point après la cyberattaque

(Boursier.com) — Trigano a été victime le 9 février d'une cyberattaque de type rançongiciel qui a bloqué une partie des serveurs de l'entreprise. Plusieurs business units, notamment en France, Italie, Espagne et Allemagne ont dû ralentir, voire arrêter leur activité de production. Une équipe d'experts a été mobilisée pour évaluer puis traiter les conséquences de l'attaque, qui ne semble pas avoir atteint les données des ERP. Accompagnée des équipes de Trigano, elle travaille activement à la mise en place de systèmes et d'applications de back-up qui permettront de travailler d'abord en mode dégradé et de manière sécurisée, tout en poursuivant les investigations nécessaires à la restauration complète des systèmes. A ce stade, "il ne semble pas que des données à caractère personnel aient été subtilisées".

La production des business units concernées par cette attaque devrait reprendre progressivement dans le courant de la semaine prochaine. Les pertes d'exploitation consécutives à cet incident sont couvertes par la police d'assurance des risques de cybercriminalité souscrite par le groupe.