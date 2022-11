Trigano : et cette crise alors ?

(Boursier.com) — Trigano monte de 1% à 113,20 euros, alors que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 3,2 Milliards d'euros (+8,3%) et un bénéfice net record de 278,5 millions d'euros (+24,9%) en 2022 dans un marché porteur pénalisé malgré tout par d'importantes difficultés d'approvisionnement et une forte inflation.

Cette évolution intègre une baisse des ventes de camping-cars partiellement compensée par des hausses de tarifs progressives, bien acceptées par la clientèle ainsi qu'une bonne progression des autres activités. L'intégration au 1er février 2022 des trois principaux groupes de distribution français a contribué au chiffre d'affaires consolidé à hauteur de 231,7 ME.

Le bénéfice opérationnel courant consolidé, avant prise en compte de l'amortissement des actifs incorporels lié à ce regroupement d'entreprises (9,4 ME), s'est élevé à 352,1 ME et représente 11,1% du chiffre d'affaires (contre 357,9 ME en 2020/2021).

Dans un environnement particulièrement perturbé, Trigano est parvenu à maintenir un bon niveau de rentabilité grâce d'une part, à une gestion efficace de ses moyens de production confrontés à la baisse des livraisons de bases roulantes pour camping-cars, et, d'autre part, à un pilotage fin des évolutions des tarifs de ses produits en fonction de l'évolution de ses prix d'achats.

Le bénéfice opérationnel courant consolidé atteint 342,7 ME et représente 10,8% du chiffre d'affaires, il comprend la contribution nette des sociétés acquises au cours de l'exercice pour 12,3 ME (après prise en compte de l'amortissement de la clientèle et du carnet de commandes à hauteur de 9,4 ME). A périmètre constant, le bénéfice opérationnel courant de Trigano s'établit à 330,4 ME et représente 11,2% du chiffre d'affaires consolidé.

Compte tenu d'un résultat financier de +16,8 ME qui comprend un produit de 19,5 ME correspondant à la diminution de la juste valeur des dettes financières liées aux différés de paiement sur acquisitions, d'une charge d'impôt sur les sociétés de 83,4 ME et de la contribution positive des sociétés mises en équivalence (4 ME), le bénéfice net consolidé s'établit à 278,5 ME (222,9 ME en 2020/2021).

Ces résultats ont permis à Trigano de renforcer à nouveau sa structure financière avec des capitaux propres de l'ensemble consolidé en progression à 1.340,7 ME (1.177,4 ME au 31 août 2021) et une trésorerie nette toujours positive (125,7 ME au 31 août 2022).

Au cours de l'exercice, la société a poursuivi son programme d'investissements à hauteur de 64,5 ME (hors impacts IFRS 16) et versé 95,1 ME de dividendes à ses actionnaires. Elle a également réalisé une opération de croissance externe structurante dans la distribution de véhicules de loisirs en France.

Perspectives affichées

Après des saisons 2021 et 2022 aux plus hauts historiques, la demande reste structurellement porteuse avec des perspectives de développement toujours bien orientées. L'affluence lors des grands salons nationaux des derniers mois en Allemagne, Italie, France et Grande Bretagne témoigne de l'intérêt toujours vivace des consommateurs pour les camping-cars en Europe. Grâce à l'évolution démographique de la base de clientèle renforcée par l'apport des jeunes seniors actifs, à la progression de la durée de vie utile des populations, et au développement des vans, les véhicules de loisirs devraient continuer à attirer de plus en plus d'européens dans les années à venir. Cette clientèle est séduite par les atouts du camping-car : liberté (on va où on veut quand on veut), économie (on peut ne pas dépenser plus qu'à la maison) et écologie volontaire (on limite sa consommation en énergies et en eau).

Trigano poursuit son programme d'investissements pour préparer le futur. L'objectif est à la fois de rendre l'entreprise plus compétitive et de lui permettre d'adresser l'ensemble des segments du marché européen. Ainsi, la capacité de production de vans de son pôle espagnol sera portée graduellement à 4.000 unités grâce à la finalisation de la construction d'un nouveau bâtiment et à la modernisation d'une ligne de fabrication. La réorganisation de la production du site de Novo Mesto (Slovénie) est à présent opérationnelle et l'usine de fourgons de Bi? est prête à monter en puissance. Par ailleurs, les investissements dans l'extension d'un site de mobile-homes en France ont été lancés pour assurer le développement de cette activité. Enfin, pour accompagner la forte croissance des ventes d'accessoires, Trigano investit dans un nouvel entrepôt aux Pays-Bas.

Perturbations persistantes

Les problèmes d'approvisionnement et les perturbations dans le transport de châssis sont encore d'actualité... Les terrains des réseaux de distribution conservent un niveau de stock historiquement bas, leur activité commerciale continue d'être perturbée par la difficulté à livrer le portefeuille de commandes en raison des incertitudes sur les dates de livraison des produits que les constructeurs ne peuvent garantir. Dans ce contexte, Trigano met tout en oeuvre pour maintenir une marge de qualité.

L'amélioration de la livraison des bases roulantes va permettre une augmentation de la production dans les usines Trigano qui se fera sentir progressivement en toute fin d'année civile 2022, et au cours de 2023.

Au-delà de cet horizon, l'environnement inflationniste dans lequel nous évoluons est de nature à pouvoir impacter le niveau de la demande... Trigano restera donc particulièrement attentif à l'évolution de ses prix de revient et adaptera le niveau de ses coûts aux évolutions du marché.

L'intégration des sociétés de distribution acquises récemment en France se déroule conformément aux attentes et permet à Trigano de bénéficier d'une meilleure connaissance des évolutions du marché et des besoins de ses clients. Fort d'une structure financière solide et d'une trésorerie nette positive, Trigano poursuivra ses investissements dans ce domaine et pourra également étudier toute opération de croissance externe qui permettrait de renforcer son implantation sur les marchés majeurs dans les domaines de la fabrication des véhicules de loisirs et de leurs composants, des accessoires pour véhicules de loisirs et de la remorque.

Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale du 4 janvier 2023 le versement d'un dividende brut de 3,50 euros par action ordinaire au titre de l'exercice clos le 31 août 2022 (3,20 euros par action au titre de 2021), soit un complément de 1,75 euro à l'acompte de 1,75 euro versé en mai 2022.

"Ces résultats restent très bons" commente Portzamparc pour qui la saison 2022/23 devrait marquer une reprise sensible de la croissance en Camping Car (PZP +10,8% organique) avec a minima un maintien de la marge (PZP 11,5%, +70bp)". De quoi viser un cours de 158 euros sur le dossier en restant à l'achat.