Trigano est parvenu à augmenter sa marge du premier semestre

(Boursier.com) — Malgré de fortes augmentations des prix d'achat des principaux composants de ses produits, le groupe Trigano annonce avoir pu compenser l'évolution de ses coûts de fabrication par des hausses de tarifs appropriées au premier semestre de son exercice 2021-2022, suivant un calendrier lui permettant de préserver ses marges. Le résultat opérationnel courant consolidé s'est élevé à 179,3 ME et représente 12% du chiffre d'affaires (11,1% en 2020/2021). Compte-tenu d'un résultat financier de 6,8 ME, d'une charge d'impôt sur les sociétés de 46,6 ME et de la contribution positive des sociétés mises en équivalence (2,2 ME), le bénéfice net consolidé s'établit à 141,3 ME (114,4 ME en 2020/2021) et représente 7,34 euros par action.

L'activité au premier semestre avait été marquée par un chiffre d'affaires de 1.494,2 ME, en progression de 9,2% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (+8,4% à périmètre constant).

Le montant des investissements (hors croissance externe) s'est élevé à 37,7 ME (17,2 ME en 2020/2021). Il comprend l'activation de contrats de location à hauteur de 10,1 ME, l'acquisition de l'usine Luano Camp à Poggibonsi, ainsi que divers programmes d'augmentation des capacités de production et d'amélioration de la productivité et des conditions de travail.

Trigano confirme que le niveau de ses carnets de commandes sature ses capacités de production bien au-delà de la fin de l'année, l'activité des prochains mois restant fortement dépendante des livraisons des bases roulantes pour camping-cars. Compte tenu du niveau de fourniture actuel et des annonces des constructeurs automobiles, Trigano anticipe une perte de volume de production de l'ordre de 3.000 à 4.000 unités au second semestre (pour rappel : Trigano a vendu 52.600 camping-cars au cours de l'exercice 2021). La baisse de l'activité devrait affecter particulièrement le troisième trimestre en raison d'un comparable élevé.

" La demande de camping-cars reste forte en Europe, attestant de la vitalité des fondamentaux de ce marché (évolution démographique favorable de la base de clientèle, aspirations à plus de liberté, de proximité avec la nature et de convivialité, volonté de maîtriser son budget et son environnement sanitaire). Le camping-car reste néanmoins un produit dont la consommation est discrétionnaire et le volume du marché pourrait être impacté à moyen terme par des phénomènes géopolitiques ou économiques adverses ", précise le groupe.

Dans cet environnement, Trigano, renforcé par ses investissements dans la distribution des véhicules de loisirs, restera attentif à l'évolution de ses marchés et cherchera à adapter ses capacités de production ainsi que le niveau de ses coûts aux évolutions de la demande. Les programmes d'amélioration de la productivité seront intensifiés, de même que les actions de gains de parts de marchés sur l'ensemble du territoire européen. Grâce à sa situation financière solide et à sa rentabilité, Trigano estime avoir les moyens d'affronter les perturbations de son environnement économique et de poursuivre son développement à un rythme soutenu, y compris par croissance externe.

Le directoire de Trigano a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,75 euro par action au titre de l'exercice 2022. Le coupon sera détaché le 12 mai 2022 et sa mise en paiement effectuée à compter du 16 mai 2022.