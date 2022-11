Trigano : en tête du palmarès, analyste en soutien

(Boursier.com) — Contre la tendance générale, Trigano s'adjuge 2,2% à 101,6 euros ce jeudi sur la place parisienne. Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs bénéficie du soutien d'Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 130 à 148 euros tout en restant à 'surperformer'. Après une saison 2021-2022 pénalisée par les difficultés d'approvisionnement en châssis (immatriculations de camping-cars en Europe -16%), le groupe devrait renouer avec une croissance soutenue de son activité (CA 2022-2023 : +9,8% estimé). La profitabilité restera également sur un niveau élevé (MOP 2022/23 : 10,9% estimé), permettant d'atteindre un FCF de l'ordre de 280 ME et ainsi renforcer une trésorerie déjà excédentaire, souligne le broker.

Actuellement, le titre se traite sur des multiples de valorisation particulièrement faibles (VE/EBIT 2023e: 4,5x), faisant apparaitre une décote très élevée par rapport aux multiples historiques (VE/EBIT 8,4x sur les 5 dernières années; 9,3x depuis 2000 en VE/EBITA). Implicitement, le marché valorise une baisse du ROC de près de 51%, ce qui supposerait un repli de l'activité d'au moins 17%, ce qui semble être un scénario particulièrement pessimiste, selon le courtier.