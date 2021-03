Trigano : en forte hausse, acquisitions en vue

Trigano : en forte hausse, acquisitions en vue









Crédit photo © Adria

(Boursier.com) — Dans le vert pour la cinquième séance consécutive, Trigano avance de 5% à 168 euros en matinée alors que la société a annoncé négocier le rachat de CLC, SLC et Loisiréo. Avec 44 points de vente de camping-cars et de caravanes en France, les trois groupes emploient environ 800 personnes et ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 ME en 2020. Ils sont tous trois bénéficiaires. Compte tenu du niveau des ventes de Trigano à ces distributeurs, l'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant des acquisitions serait de l'ordre de 350 ME.

"Les dirigeants des groupes CLC, SLC et Loisiréo continueraient d'assurer la direction et le développement de leurs groupes respectifs", a précisé Trigano, qui n'a pas dévoilé le montant de ces opérations de croissance externe.

Portzamparc ('acheter') connaissait les intentions du groupe pour du M&A soit en amont soit en aval. Cette opération peut sembler risquée en première approche (intégration de la chaîne de valeur, moindre flexibilité sur la structure de coûts en cas de retournement) mais exprime, selon la maison de bourse, la bonne visibilité du marché à l'heure actuelle. De plus, elle devrait encore renforcer les pdm du groupe sur le second marché européen...