Trigano : du mieux pour commencer la semaine

(Boursier.com) — Trigano remonte ce lundi de 2,5% à 135 euros sur le marché parisien, après avoir été sanctionné la semaine passée dans la foulée d'une publication décevante. Le spécialiste des véhicules de loisirs a en effet dévoilé un chiffre d'affaires en croissance de 12,8%, à périmètre et change constants, au troisième trimestre 2022-2023 à 1,04 milliard d'euros. Sur 9 mois, l'activité a progressé de 4,7%, à périmètre et change constants, à 2,64 MdsE...

La normalisation progressive des livraisons de bases roulantes pour camping-cars devrait se poursuivre dans les prochains mois en dépit de l'encombrement des centres logistiques ferroviaires, maritimes et routiers dû - entre autres facteurs - à des manques de personnel et aux dégâts causés aux infrastructures ferroviaires par les récentes intempéries qui ont touché le centre de l'Italie. Les efforts de Trigano pour contenir les évolutions de ses tarifs et pour proposer des nouveaux produits encore plus compétitifs ont été particulièrement appréciés par les distributeurs à l'occasion des réunions de présentation des nouvelles gammes de camping-cars et de caravanes qui se sont tenues au cours des dernières semaines. Ainsi, à l'issue des dernières présentations devant se tenir début juillet, Trigano disposera d'un haut niveau de carnets de commandes lui donnant une bonne visibilité sur son activité pour l'exercice 2023-2024. Trigano est donc particulièrement confiant dans sa capacité à poursuivre la montée en puissance de son outil de production et à améliorer encore ses résultats sur le court et le moyen terme.

Le groupe a par ailleurs annoncé être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de 70% du capital de la société ADS Loisirs. Distributeur de camping-cars dans l'agglomération rennaise, ADS Loisirs emploie une cinquantaine de personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 32 ME en 2022. Compte-tenu du niveau des ventes de Trigano à cette société, l'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant de cette acquisition serait de l'ordre de 25 ME. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement par croissance externe de Trigano. L'intégration d'ADS Loisirs permettrait de compléter le maillage territorial du réseau Libertium qui comporte déjà une cinquantaine de vente en France.

Parmi les derniers avis d'analystes, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 160 à 175 euros avec un avis à 'surperformer', tandis que Portzamparc a revu à la baisse ses attentes pour le quatrième trimestre (840,8 ME vs 870,8 ME) et l'exercice (3,484 MdsE vs 3,582 MdsE). Le broker était plutôt situé dans la borne basse du consensus (Factset 3,616 MdsE). De quoi ajuster son objectif de 158 à 156 euros , tout en restant à l''achat' sur le titre.