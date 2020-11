Trigano : bondit, le management affiche son optimisme

(Boursier.com) — Trigano s'envole de 10% à 134 euros en début de séance, les opérateurs saluant la publication du spécialiste des véhicules de loisir. Le groupe a fait état d'un résultat opérationnel courant annuel en baisse de 14,2% à 180,6 millions d'euros (157 ME de consensus) pour un chiffre d'affaires de 2,184 MdsE. Le bénéfice net consolidé s'établit à 139,6 ME (167,5 ME en 2018-2019,) soit 7,24 euros par action.

Malgré le maintien de mesures sanitaires contraignantes pesant sur la performance des usines et en l'absence de ruptures d'approvisionnement majeures, Trigano devrait enregistrer une nette amélioration de son activité et de ses résultats en 2020-2021.

Le Directoire proposera à l'Assemblée générale du 8 janvier 2021 le versement d'un dividende de 2,2 euros par action, en hausse de 10%.

Malgré la bonne performance du titre sur les derniers mois, Portzamparc estime qu'il est toujours attractif. Le broker rehausse ainsi sa cible de 140 à 155 euros et maintient son avis 'achat'. En dépit de l'annulation de la majorité des salons professionnels, le management confirme une forte hausse du carnet de commandes, ce qui est rassurant, de sorte que le groupe devrait continuer de bénéficier au cours des prochains mois d'un effet " momuntum ", affirme pour sa part Oddo BHF. Des acquisitions sont réalisables, ajoute le courtier, à l''achat' sur le titre, avec une cible remontée de 122 à 139 euros.