(Boursier.com) — Trigano accélère en séance avec une action qui avance désormais de 5,4% à 136,5 euros. A l'occasion d'une réunion avec le management sur le salon des Véhicules de Loisirs à Paris / Villepinte, Oddo BHF a retenu que les principaux Salons d'automne se sont bien déroulés (Allemagne, Italie) et que le salon de Paris, qui se tient actuellement (7-15 octobre), enregistre un bon niveau de prises de commandes. Si le groupe ne donne pas d'indications chiffrées sur son carnet de commandes, l'analyste comprend que Trigano dispose d'une visibilité supérieure à 6 mois de production ce qui est un atout important dans le contexte actuel.

Pour 2024, le management a indiqué s'attendre à une progression du chiffre d'affaires des camping-cars à périmètre constant. Cette progression s'entend avant tout en volume (pas d'impact prix/ mix significatif) et Trigano pourra notamment compter sur l'optimisation de ses capacités de production... In fine, la firme dispose de nombreux atouts et notamment un carnet de commandes rassurant sur l'évolution de l'activité en 2024. Comme il l'indiquait déjà début juillet, le broker estime que les craintes sur le ralentissement du secteur semblent excessives. La valorisation actuelle (VE/ROC 2024e : 5x) reflète implicitement une révision en baisse du ROC 2024e d'au moins 30%, ce qui est trop pessimiste. L'analyste maintient ainsi son avis 'surperformance' et son cours cible de 175 euros.