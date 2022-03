(Boursier.com) — Trigano a réalisé au deuxième trimestre 2021/2022 un chiffre d'affaires de 707,4 ME, en croissance de 8,4% à périmètre et taux de change constants.

Trigano a finalisé le 1er février 2022 l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote des groupes français de distribution de véhicules de loisirs CLC, SLC et Loisiréo. CLC, SLC et Loisiréo emploient environ 800 personnes et ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires de l'ordre de 420 MEUR en 2021 (soit environ 350 ME d'apport de chiffre d'affaires consolidé, compte-tenu des ventes de Trigano à ces distributeurs).

Perspectives

Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes et malgré les hausses des prix des produits, l'appétence des consommateurs européens pour les véhicules de loisirs reste toujours aussi forte. Les carnets de commandes de Trigano atteignent des niveaux record qui saturent la production bien au-delà de la fin de la saison. Le nouveau site industriel de fabrication de fourgons aménagés de Bi? (Slovénie) est opérationnel depuis mi-mars.

Les capacités de Trigano à livrer ses clients restent cependant bridées par les pénuries de bases roulantes qui ont déjà affecté la production du premier semestre et pour lesquelles Trigano n'anticipe pas d'amélioration significative à court terme. La flexibilité et la résilience de l'outil industriel de Trigano continueront d'être pleinement mobilisées pour s'adapter en permanence à un contexte qui ne cesse d'évoluer.

Trigano n'a pas d'activité industrielle en Russie ou en Ukraine et les ventes du groupe dans ces pays sont non significatives. Les approvisionnements susceptibles d'être affectés directement par le conflit concernent essentiellement des articles à base de bois qui sont déjà en multi-sourcing hors du périmètre concerné. Les effets indirects sur les fournisseurs de pièces ou d'accessoires pour véhicules de loisirs sont encore en cours d'évaluation, mais aucun impact significatif sur l'activité de Trigano n'a été détecté à ce stade.

La solidité de la structure financière de Trigano, associée à sa forte génération de cash, lui assure de pouvoir mettre en oeuvre les actions pour répondre à une demande qui devrait rester soutenue à moyen terme et saisir toute opportunité de croissance externe qui présenterait un intérêt stratégique.