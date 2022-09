Trigano : 8,3% de croissance de chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Pour l'exercice clos le 31 août, Trigano enregistre une croissance de +8,3% avec un chiffre d'affaires de 3,17 milliards d'euros.

Au cours de l'exercice 2021/22, Trigano a activé tous les leviers disponibles afin de servir ses clients et a réussi à surmonter au mieux les difficultés d'approvisionnement des châssis. L'impact de l'inflation des matières premières et des composants a pu être limité par l'application de hausses de tarifs progressives, bien acceptées par la clientèle.

Ces actions ont permis de maintenir le chiffre d'affaires à périmètre et taux de changes constants au même niveau que l'an passé. L'intégration au 1er février 2022 de 3 groupes de distribution français a par ailleurs contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 231,7 ME.

Les ventes du 4e trimestre 2021-2022 sont de 738,6 ME, en croissance 12% par rapport à l'exercice précédent. Elles ont bénéficié de l'intégration de 3 sociétés de distribution en France. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires affiche un léger retrait (-3,6%) par rapport à une base de comparaison élevée.

Perspectives

L'Autorité française de la concurrence a autorisé l'acquisition par Trigano de trois points de vente de véhicules de loisirs situés dans le sud de la France (30 ME de chiffre d'affaires). Cette opération complètera le réseau Libertium qui vient d'être créé afin de fédérer sous une même enseigne les 49 points de vente de Trigano en France.

Les premiers salons d'automne ont confirmé par des niveaux d'affluence élevés le vif intérêt des consommateurs européens pour les véhicules de loisirs et en particulier pour les camping-cars. Compte tenu du niveau déjà élevé de ses carnets de commande et afin de préserver sa rentabilité, Trigano n'a pas souhaité s'engager pour des livraisons au client final au-delà du mois de juin 2023, les productions des derniers mois de l'exercice devant permettre de reconstituer partiellement les stocks des distributeurs qui sont au plus bas.

La production de Trigano reste contrainte par des difficultés d'approvisionnement en châssis pour camping-cars et en particulier ceux en provenance du principal acteur du marché. Les constructeurs automobiles, fabricants de ces châssis, laissent tous entrevoir une nette amélioration de la situation à partir de la fin de l'année 2022. Afin d'augmenter ses capacités à répondre à la demande Trigano a renforcé son offre produit sur les châssis de son fournisseur historique Ford et développe une offre complémentaire sur base Mercedes.

Parallèlement, le succès de Panama, nouvelle marque de vans lancée en début de saison 2022, conduit Trigano à agrandir son site de production de Peñiscola (Espagne). Cette extension sera opérationnelle à la fin du T1 2023 et va permettre à Trigano de poursuivre sa croissance dans ce secteur particulièrement dynamique du marché.

Pour les mobilhomes, après une très bonne saison 2022 pour les terrains de camping, le carnet de commandes de Trigano sature ses capacités de production 2023. Une expansion de capacité d'un des sites français a été lancée et sera opérationnelle en fin d'exercice.

Au-delà des effets de rattrapage qui marqueront l'exercice en cours, Trigano reste confiant dans le potentiel de croissance de ses marchés. Grâce à l'évolution démographique de la base de clientèle et à la progression de la durée de vie utile des populations, attirées par des loisirs actifs, simples, économiques et proches de la nature, les véhicules de loisirs devraient attirer de plus en plus d'Européens dans les années à venir.