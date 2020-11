Trigano : 139,6 ME de bénéfice net sur l'exercice 2020

Trigano : 139,6 ME de bénéfice net sur l'exercice 2020









Crédit photo © Trigano

(Boursier.com) — L 'activité de l'exercice 2020 de Trigano a été fortement affectée par les mesures décidées par les pouvoirs publics pour endiguer la pandémie Covid-19 avec, d'une part, la fermeture de la plupart des sites de production pendant plusieurs semaines au printemps 2020 et, d'autre part, l'alourdissement des contraintes en matière de gestion du personnel et d'aménagement des postes de travail qui ont impacté la productivité.

Ainsi pour un chiffre d'affaires annuel de 2,184 milliards d'euros, le bénéfice opérationnel courant consolidé s'est élevé à 180,6 millions d'euros. Il représente 8,3% du chiffre d'affaires (9% en 2018-2019).

Compte tenu d'un résultat financier de -3,8 ME (+4,5 ME en 2018-2019), d'une charge d'impôt sur les sociétés de 41,4 ME et de la contribution positive des sociétés mises en équivalence (3,3 ME), le bénéfice net consolidé s'établit à 139,6 ME (167,5 ME en 2018-2019,) soit 7,24 euros par action.

Ces résultats ont permis à Trigano de maintenir un fort niveau d'investissement (49,5 ME) et de consolider à nouveau sa structure financière. Les capitaux propres (part du groupe) s'élèvent à 992,7 ME et la trésorerie nette à 120 ME (après comptabilisation conformément à IFRS 16 d'une dette de location à hauteur de 20,5 ME).

Le Directoire proposera à l'Assemblée générale du 8 janvier 2021 le versement d'un dividende de 2,2 euros par action.

Perspectives

Malgré le maintien de mesures sanitaires contraignantes pesant sur la performance des usines et en l'absence de ruptures d'approvisionnement majeures, Trigano devrait enregistrer une nette amélioration de son activité et de ses résultats en 2020/2021. En effet, dans le contexte de poursuite de la crise sanitaire que nous connaissons, le camping-car suscite un intérêt sans précédent. Privés de leur liberté de déplacement, de plus en plus de consommateurs européens sont en effet particulièrement sensibles aux valeurs de liberté, d'indépendance, de convivialité, d'authenticité, d'économie, et d'écologie traditionnellement véhiculées par le camping-car, valeurs auxquelles s'ajoute aujourd'hui la sécurité sanitaire.

Les principales évolutions du marché (fort différentiel de croissance entre l'Allemagne et le reste de l'Europe ; nette progression de la part de marché des vans et fourgons aménagés dans tous les pays) ont tendance à s'amplifier.

Les stocks de véhicules sont à un niveau anormalement bas en ce début de saison car, d'une part, les productions perdues au printemps n'ont pas pu être intégralement compensées et, d'autre part, la distribution doit satisfaire une clientèle significativement plus nombreuse. Cette situation a pour conséquences une forte progression du portefeuille de commandes de Trigano et la nécessité d'augmenter rapidement et de façon sensible des capacités de production aujourd'hui saturées.

Face à ces défis, Trigano a mis en oeuvre de nombreux programmes d'actions, en particulier :

- l'ouverture fin août 2020 d'un nouveau site de production de fourgons aménagés en Italie à proximité de l'usine FIAT/PSA produisant les châssis. L'objectif est d'augmenter la production annuelle de 4.400 véhicules. La montée en régime de ce nouveau site est conforme aux prévisions,

- la remise en ordre de marche des deux sites ayant été réimplantés en 2019,

- l'implantation d'une nouvelle usine de fabrication de vans en Espagne,

- le lancement de la marque Benimar sur le marché allemand,

- l'ouverture d'un hall d'exposition de produits à Sprendlingen en Allemagne.

S'appuyant sur une organisation décentralisée couvrant de manière homogène l'ensemble du territoire européen, Trigano poursuivra sa politique de gains de parts de marché grâce à des investissements ciblés permettant d'augmenter les capacités de production et saisira toute opportunité de croissance externe porteuse de synergies dans les secteurs du camping-car, des accessoires pour véhicules de loisirs et de la remorque.