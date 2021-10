Travelers : robuste au troisième trimestre

(Boursier.com) — Travelers , la firme américaine d'assurance, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal 2021 un bénéfice net dilué par action de 2,62$ et un bénéfice ajusté par action de 2,6$. Le bénéfice net trimestriel a été de 662 millions de dollars, contre 655 millions un an avant. Les revenus totaux sur ce trimestre clos fin septembre ont été de 8,81 milliards de dollars, en croissance de 6% en glissement annuel. Le consensus était de 1,7$ de bénéfice ajusté par titre pour 8,22 milliards de dollars de facturations. Le ratio combiné consolidé a été de 98,6%, alors que le ratio combiné sous-jacent a atteint 91,4%. Les pertes pour catastrophes ont représenté 501 millions de dollars avant imposition, contre 397 millions un an avant. Les primes émises nettes ont atteint un record de 8,32 milliards, en hausse de 7%.