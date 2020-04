Travelers dope tout de même son dividende

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Travelers, l'assureur américain désormais membre du Dow Jones, a publié pour le premier trimestre fiscal des résultats inférieurs aux attentes, évoquant les difficultés résultant de l'épidémie. La compagnie se permet tout de même de relever de 4% son dividende. Le bénéfice net a reculé à 600 millions de dollars soit 2,33$ par titre, contre 796 millions de dollars et 2,83$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 2,62$, contre 2,83$ un an auparavant et 2,85$ de consensus FactSet. Le recul des résultats traduit la hausse des pertes pour catastrophes. Les revenus ont augmenté de 3% à 7,91 milliards de dollars, alors que le consensus était de 8,05 Mds$. Les primes nettes ont progressé de 4% à 7,35 Mds$. Le dividende trimestriel est porté à 85 cents, contre 82 cents auparavant.