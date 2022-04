Travelers dépasse les attentes

(Boursier.com) — Travelers , l'assureur américain, a annoncé pour le trimestre clos une croissance de près de 50% de son profit, avec la baisse des pertes pour catastrophes, et malgré les pertes sur investissements. Le bénéfice ajusté a représenté 1,04 milliard de dollars, 4,22$ par titre, sur la période close fin mars, contre 699 millions de dollars un an avant. Le consensus était de 3,57$ de bpa ajusté. Le groupe new-yorkais. Les primes émises nettes ont progressé de 11% en glissement annuel pour atteindre 8,37 milliards de dollars. Le ratio combiné a été de 91,3%, contre 96,6% un an plus tôt.