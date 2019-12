Travel Technology Interactive : nouvelle augmentation de capital de 486 KE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Travel Technology Interactive a réalisé une nouvelle augmentation de capital de 486 KE pour financer son expansion

Cette opération a été réalisée au travers de l'exercice de BSA détenus par les deux principaux actionnaires respectivement Eurofinance Travel et la société de gestion NextStage AM.

L'exercice de BSA détenus par Eurofinance Travel a généré la création de 169.724 actions nouvelles par apport en numéraire de 229.127,40 euros, prime d'émission incluse. Parallèlement, l'exercice de BSA détenus par des fonds gérés par la société de gestion NextStage AM a généré la création de 190.091 actions nouvelles par apport en numéraire de 256.622,85 euros, prime d'émission incluse.

A l'issue de cette opération, le nouveau nombre total d'actions s'élève à 7.171.595 actions, pour un capital social de 2.008.046,60 euros. La société Eurofinance Travel détient toujours la majorité avec plus de 50% du capital.

Ces opérations témoignent de la confiance renouvelée des actionnaires historiques et principaux dans le développement de la Société. Le produit de ces opérations servira à financer le développement international et les nouveaux développements technologiques des plateformes logicielles Zenith et Nexlog.