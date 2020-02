Travel Technology Interactive : extension de la période d'exercice des BSA 2014 et 2014-1

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 2 juillet 2014, sur délégation de compétence de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, le conseil d'administration avait émis 500.000 BSA 2014 attachés à autant d'obligations convertibles aujourd'hui remboursées. 251.537 BSA 2014 sont toujours en circulation.

Le 26 novembre 2014 et le 4 décembre 2014, toujours sur délégation de compétence de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, le directoire avait émis 350.000 BSA 2014-1 attachés à autant d'obligations convertibles aujourd'hui remboursées et 376.344 BSA 2014-1 attachés à des actions. Le 29 décembre 2014, sur délégation de compétence de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2014, le directoire avait émis 268.818 BSA 2014-1 attachés à des actions. 755.304 BSA 2014-1 sont toujours en circulation.

La date limite d'exercice de ces BSA 2014 et 2014-1 avait été fixée initialement au 31/12/2019.

Par décision du 30 décembre 2019, sur autorisation spéciale du conseil de surveillance du 9 décembre 2019 et des assemblées générales des masses des titulaires de BSA 2014 et BSA 2014-1 du 26 décembre 2019, le directoire a décidé de proroger la date d'exercice des BSA 2014 et 2014-1 au 31/12/2020.