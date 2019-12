Traqueur : Coyote System franchit les seuils de 90% du capital et des droits de vote

(Boursier.com) — Traqueur a été informée que la société Coyote System, actionnaire de contrôle de la Société, avait franchi le 13 décembre dernier les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la Société et détient à cette date 7.660.031 actions représentant 90,38% du capital et des droits de vote de la Société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Traqueur réalisée conformément aux dispositions de l'article 231-38 IV du règlement général de l'AMF.

La Société a également été informée de l'intention de Coyote System de demander à l'AMF dans un délai de dix jours de négociation à compter de la publication du résultat de l'OPA la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire visant les actions Traqueur, étant précisé que les conditions de détention sont d'ores et déjà réunies.

Il est rappelé que le projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Traqueur a été déposé le 12 décembre 2019 par Portzamparc (Groupe BNP Paribas), en qualité d'établissement présentateur et garant, pour le compte de Coyote System, et reste soumis à la décision de conformité de l'AMF.