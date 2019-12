Traqueur : Coyote System détient près de 87% du capital après la levée de fonds

(Boursier.com) — Traqueur a levé 7.738.143,00 euros, prime d'émission incluse, par émission de 5.158.762 actions nouvelles au prix de 1,5 euro par action lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Cette augmentation de capital avec maintien du DPS a été souscrite en numéraire à hauteur de 4.529.343 euros et par compensation de créances dues à la société Coyote System, actionnaire de contrôle de la société, à hauteur de 3.208.800 euros.

La demande à titre irréductible s'est élevée à 3.438.316 actions nouvelles dont 2.139.200 actions nouvelles par compensation de créances et la demande à titre réductible s'est élevée à 1.724.086 actions nouvelles. Le nombre d'actions allouées à titre réductible s'élève à 1.720.446 actions. compte tenu d'une demande globale (irréductible et réductible) égale à 100,07% de l'offre initiale, la société a décidé de réaliser l'opération pour 100% du montant initialement offert, le taux de service de la demande irréductible s'élevant à 100% et celui de la demande à titre réductible s'élevant à 99,78%.

Le montant final brut de l'opération s'élève ainsi à 7.738.143,00 euros, correspondant à l'émission de 5.158.762 actions nouvelles, représentant 100% des actions initialement offertes.

La société Coyote System a souscrit à 5.155.015 actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital, soit 99,93% de l'augmentation de capital, dont 3.434.676 actions à titre irréductible (incluant 2.139.200 actions nouvelles par compensation de créances).

Traqueur a reçu une demande de souscription de la part des autres actionnaires de la société s'élevant à 3.747 actions, soit 5.620,50 euros.

A l'issue du règlement-livraison de l'augmentation de capital, la société Coyote System détiendra 7.363.026 actions, représentant 86,88% du capital et des droits de vote de la société. Préalablement à la levée de fonds, Coyote System détenait déjà 2.208.011 actions, représentant 66,58% du capital et des droits de vote.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles interviendront le 4 décembre 2019.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions Traqueur existantes et seront négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation (ISIN FR0004043487).

A l'issue de cette opération, le capital social de la société s'élèvera à 6.441.082,84 euros, divisé en 8.475.109 actions de 0,76 euro de valeur nominale chacune.