Transports : nouvelle hausse du trafic mensuel de Ryanair et Wizz Air

(Boursier.com) — Ryanair a transporté 11,1 millions de personnes en février, soit 5% de plus qu'un an plus tôt. Le coefficient d'occupation est resté stable à 92%. Le plus grand transporteur européen à bas coûts a précisé avoir annulé 800 vols en raison du conflit Israël-Hamas. La compagnie irlandaise a annoncé vendredi revoir à la baisse ses prévisions de trafic en raison de la crise du 737 Max qui l'empêchera de recevoir le nombre d'appareils souhaités avant l'été.

Son concurrent d'Europe de l'Est, Wizz Air, a pour sa part accueilli 4,39 millions de personnes à bord de ses avions sur le mois, soit 15,8% de plus qu'il y a un an. Le coefficient d'occupation s'est établi à 90%, en repli de 3,3 points sur un an. Le coefficient de remplissage a continué d'être impacté par la réaffectation de la capacité israélienne et par une capacité de vol plus importante que prévu, car certains des immobilisations d'avions liées aux inspections obligatoires des moteurs GTF se sont produites plus tard que prévu, souligne le groupe hongrois.