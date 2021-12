Transports / Loisirs : le secteur secoué, le variant Omicron inquiète

(Boursier.com) — Les acteurs européens du voyage et du loisir sont à nouveau chahutés ce lundi, plombés par les nouvelles restrictions mises en place aux quatre coins de l'Europe pour faire face à la nouvelle vague de coronavirus et tenter d'endiguer la propagation de la pandémie. Ce week-end, le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, a refusé d'exclure l'imposition de règles plus restrictives avant Noël tandis que les Néerlandais sont à nouveau sous le coup d'un confinement strict depuis dimanche. L'Allemagne est devenue le dernier pays à interdire la plupart des voyageurs en provenance de Grande-Bretagne alors que l'Espagne doit discuter mercredi d'éventuelles nouvelles mesures.

A Paris, Air France KLM perd 3,3%, Groupe ADP rend 2,5%, Accor cède 3,4% et Compagnie des Alpes trébuche de 4,1%. Globalement, l'indice 'STOXX Europe 600 Travel & Leisure' perd près de 3%.