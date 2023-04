Transports : la justice donne raison à KLM face à l'Etat néerlandais

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour KLM. La justice néerlandaise a donné raison à la compagnie nationale ainsi qu'à d'autres transporteurs et à l'IATA qui s'opposaient à la décision du gouvernement de ramener le plafond du nombre de vols annuels sur la plateforme d'Amsterdam à 460.000 en novembre puis 440.000 (contre 500.000 actuellement) à partir de novembre 2024. Le gouvernement néerlandais n'a pas suivi la procédure correcte pour un arrangement temporaire visant à limiter le nombre de vols à l'aéroport d'Amsterdam, a statué mercredi un tribunal de district de Noord-Holland. Cela signifie que la proposition de l'Etat de diminuer les vols pour la saison 2023-2024 ne peut pas aller de l'avant.

Le verdict porte un coup dur aux plans du gouvernement visant à équilibrer l'importance économique de Schiphol en tant que plaque tournante de l'aviation et les intérêts des résidents des environs. Il sonne en revanche comme une importante victoire pour KLM et ses partenaires, dont Air France, compte tenu de l'importance stratégique de l'aéroport de Schiphol. La branche néerlandaise d'Air France-KLM contestait cette décision de l'Etat en affirmant qu'elle allait à l'encontre de la stabilité politique, violait la réglementation internationale et nuisait à la connectivité.