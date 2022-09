Transport : Wizz Air voit son trafic bondir de 38,5% en août

(Boursier.com) — Wizz Air a transporté 4,96 millions de passagers en août, soit 38,5% de plus qu'il y a un an. Les capacités ont dans le même temps augmenté de 17,9%, conduisant à une amélioration du coefficient d'occupation de 6,9 points à 90,5%. La compagnie à bas coûts a fait parler d'elle ces dernières semaines avec le lancement de 20 nouvelles liaisons au départ de Bucarest, Budapest, Catane, Larnaca, Milan, Naples, Rome, Sofia, Tirana, Venise et Vienne vers Riyad, Djeddah et Dammam en Arabie saoudite.