Transport : Wizz Air anticipe un retour aux bénéfices cette année

(Boursier.com) — Wizz Air profite aussi de la forte demande de voyages dans le ciel européen. Le transporteur hongrois table sur un retour aux bénéfices sur son nouvel exercice après avoir réduit ses pertes sur les douze mois clos fin mars. Sur l'exercice clos, la firme a essuyé une perte avant impôts de 564,6 millions d'euros, contre un déficit de 641,5 ME un an plus tôt, pour des revenus de 3,9 MdsE (vs 1,66 MdE). La perte nette s'établit à 523 ME.

La compagnie qui a souffert l'an dernier de la flambée des prix du carburant déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie ainsi que de la pénurie de personnel et des annulations de vols de dernière minute, s'attend à dégager sur le nouvel exercice un profit net compris entre 350 et 450 ME. Wizz Air a reçu de nouveaux avions et embauché plus de personnel pour mieux se préparer pour la période estivale, a déclaré son directeur général, Jozsef Varadi, dans une interview à 'Bloomberg TV'. Le management anticipe un coefficient d'occupation supérieur à 90% cette année contre 87,8% sur l'exercice antérieur.

"Nous sommes très satisfaits de l'état du marché en termes de demande, et maintenant que le fonctionnement de la compagnie aérienne est stabilisé, il est devenu très robuste", a déclaré le dirigeant. "Nous avons beaucoup investi dans la résilience compte tenu de tous les problèmes qui entourent l'industrie, nous pensons donc que nous sommes une bien meilleure compagnie aérienne à opérer cet été que ce que nous étions il y a un an".

Wizz comptera plus de 200 avions dans sa flotte cette année, dont 63% de la famille Airbus A320neo. La compagnie aérienne prévoit d'avoir 500 appareils en service d'ici 2030 alors qu'elle étend son réseau plus loin en Europe de l'Est, ouvrant davantage de routes à partir de pays tels que la Pologne, l'Albanie et la Macédoine du Nord.

Le titre prend près de 3% à Londres à la suite de ces annonces.