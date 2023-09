Transport : warning pour American Airlines et Spirit Airlines

(Boursier.com) — Double avertissement dans le ciel américain ! American Airlines a tout d'abord réduit sa guidance pour le troisième trimestre en raison de l'augmentation de ses coûts salariaux et des prix du carburant. La première compagnie américaine table désormais sur un bpa ajusté de 20 à 30 cents contre une fourchette précédente de 85 à 95 cents et un consensus de 66 cents. La recette unitaire devrait reculer de 5,5% à 6,5% contre une guidance antérieure de -4,5 à -6,5%. La marge opérationnelle ajustée est attendue entre 4 et 5%, contre 8 à 10% précédemment.

Spirit Airlines a également revu à la baisse ses prévisions pour le trimestre en cours afin de tenir compte de l'augmentation des prix du carburant. Le transporteur à très bas coûts s'attend à ce que ses recettes sur la période se situent entre 1,24 et 1,25 milliard de dollars, contre une estimation précédente de 1,3 à 1,32 Md$. Cependant, la compagnie prévoit une "activité promotionnelle accrue" avec des remises importantes pour les voyages réservés pour la seconde moitié du troisième trimestre jusqu'à la période de voyage précédant Thanksgiving. Spirit table ainsi sur une marge opérationnelle ajustée allant de -14,5 à -15,5% contre -5,5% à -7,5% jusqu'ici. Le groupe anticipe un coût du carburant par gallon de 3,06 dollars sur le trimestre, contre des prévisions précédentes de 2,80$.