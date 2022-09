Transport : Virgin Atlantic va intégrer l'alliance SkyTeam

(Boursier.com) — Virgin Atlantic rejoindra SkyTeam début 2023. La compagnie britannique, deuxième plus grand transporteur long-courrier de Grande-Bretagne, intégrera au début de l'année prochaine l'alliance créée en 2000 qui comprend notamment Air France KLM, Delta Airlines, Korean Air ou encore Saudia. Fondée en 1984, Virgin Atlantic transporte plus de cinq millions de personnes par an directement vers 27 destinations à travers le Royaume-Uni, les États-Unis, les Caraïbes, l'Afrique, l'Asie et Israël. La compagnie est déjà partenaire d'AF-KLM et de Delta sur les vols transatlantiques.