Transport : trafic en nette hausse pour Ryanair et Wizz Air en février

(Boursier.com) — Le début d'année très dynamique s'est poursuivi en février pour Wizz Air et Ryanair. La plus grande compagnie à bas coûts d'Europe a transporté 10,6 millions de personnes sur le mois, un chiffre en hausse de 22% sur un an. Le coefficient d'occupation s'est amélioré de 6 points à 92%. Le transporteur hongrois a lui accueilli 3,79 millions de passagers à bord de ses avions, soit 97,1% de plus qu'en février 2022. Le coefficient d'occupation a progressé de 2,3 points à 93,3%.