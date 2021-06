Transport / Tourisme : le variant Delta plombe le secteur

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les groupes de transport et de tourisme sont à nouveau chahutés en bourse à l'image d'Air France KLM qui abandonne 3,4% à 4,2 euros à Paris, d'IAG qui perd 4,6% à Londres avec easyJet (-2,8%) et Ryanair (-3,6%). Les craintes d'une résurgence des restrictions liées au coronavirus en Europe en lien avec le développement du variant Delta incitent les opérateurs à la prudence. L'Allemagne souhaiterait que les voyageurs britanniques ne puissent pas se rendre dans l'Union européenne, peu importe qu'ils aient reçu ou non un vaccin contre le Covid-19, par crainte du variant Delta du coronavirus qui est massivement répandu et majoritaire en Grande-Bretagne, a rapporté ce matin 'The Times'. "L'optimisme du secteur du voyage a une fois de plus été obscurci par des nuages sombres, alors que, l'un après l'autre, les pays européens ramènent des règles de quarantaine sévères", explique au WSJ Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.