Transport / Tourisme : le secteur poursuit son rebond

Transport / Tourisme : le secteur poursuit son rebond









Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Nouvelle séance dans le vert pour les acteurs du transport et du tourisme cotés à Paris. Le marché continue à miser sur un rebond plus prononcé de l'activité dans l'industrie après l'approbation définitive du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech aux Etats-Unis. Cette autorisation peut en effet laisser espérer un retour plus massif des touristes américains sur le Vieux continent. Air France KLM s'adjuge 2,8% à 4,3 euros, Accor gagne 1,4% à 29,8 euros et Groupe ADP prend 1% à 103 euros. Concernant la compagnie franco-néerlandaise, AlphaValue a abaissé d''accumuler' à 'réduire' sa recommandation sur la valeur avec un objectif ajusté à la marge de 4,16 à 4,19 euros