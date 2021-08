Transport / Tourisme : le secteur confirme son rebond

Transport / Tourisme : le secteur confirme son rebond









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les valeurs de l'industrie des transports et des loisirs confirment leur rebond de lundi, dopées par la validation définitive aux Etats-Unis du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Le marché espère que cette approbation permettra d'augmenter le taux de vaccination au sein de la première économie mondiale, mais aussi ailleurs sur la planète, et de susciter un rebond plus important des voyages et des activités de loisirs. A Paris, Air France KLM s'adjuge près de 5% à 4,13 euros, Accor gagne 2,8% à 29,3 euros et Groupe ADP prend 1,6% à 101,6 euros.