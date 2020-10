Transport / Tourisme : le secteur bondit avec la mise en place de tests antigéniques

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les secteurs du tourisme et de l'aérien sont bien orientés en bourse de mardi à l'image de Groupe ADP, d'Accor et d'Air France KLM qui reprennent respectivement 7%, 5,4% et 3%. L'annonce, très attendue, de la mise en place de tests antigéniques sur les aéroports de Roissy et Nice en France, mais également à Londres Heathrow, pour détecter d'éventuelles personnes contaminées au Covid-19 est bien accueillie par les opérateurs.

"Dès la fin du mois : tests antigéniques dans les aéroports, à Roissy et à Nice, avec résultat en 15 minutes. Pour plus de confiance chez les passagers, et plus de trafic aérien", a annoncé le Ministre délégué aux Transports sur son compte Twitter.

Transport aérien : Des tests antigéniques dans les aéroports dès la fin du mois d'octobre pour retrouver de la "fluidité" et de la "confiance" annonce @Djebbari_JB, ministre délégué aux transports. #ClassiqueMatin pic.twitter.com/mVdlQh5Cjk >— Radio Classique (@radioclassique), via Twitter

Réclamés notamment par les professionnels du tourisme, mais aussi par l'IATA, ces tests permettent en moins de 30 minutes de savoir si une personne est positive au Covid-19. Bien que moins fiables que les tests CPR, les tests antigéniques devraient rassurer les voyageurs les plus anxiogènes et permettre une reprise plus marquée du trafic.

L'arrêté autorisant les tests antigéniques en #aéroport a été publié ce matin au J.O. @GroupeADP met tt en oeuvre pour permettre la réalisation de ces tests au départ (avec résultat en 30mn) au + vite et les rendre disponibles à @ParisAeroport dès le 26/10. #covid19 #AvionsEnLair pic.twitter.com/sLwsCR4yAU >— Augustin de Romanet (@Romanet), via Twitter