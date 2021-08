Transport / Tourisme : fin de semaine plus compliquée

(Boursier.com) — Les valeurs du tourisme et du voyage retombent quelque peu en cette fin de semaine même si l'indice Stoxx Europe 600 du secteur (SXTP) est toujours en passe de réaliser sa meilleure performance hebdomadaire depuis la semaine close le 23 juillet. La Grande-Bretagne a légèrement modifié son classement de pays au regard du risque lié à la pandémie de Covid-19.

La Thaïlande et le Monténégro rétrogradent en catégorie 'rouge', reflétant l'augmentation du nombre de cas dans ces pays et le risque plus élevé que les voyageurs en provenance de ces zones représentent pour la santé publique britannique. Les personnes arrivant au Royaume-Uni en provenance des destinations 'rouges' doivent observer une quarantaine de 10 jours dans une installation gérée et suivre les exigences du gouvernement en matière de test, à leurs frais. A l'inverse, le Canada, le Danemark, la Finlande, le Liechtenstein, la Lituanie, la Suisse et les Açores entrent dans la 'liste verte' des autorités britanniques.

Par ailleurs, alors que les Européens ne sont toujours pas autorisés à voyager vers les Etats-Unis (hors motifs impérieux), l'Union européenne étudie l'opportunité de réimposer des restrictions sur les visiteurs en provenance des États-Unis en raison de l'augmentation des nouveaux cas de coronavirus dans le pays.

A Paris, Air France KLM recule de 1,2% à 4,1 euros en matinée tandis que Groupe ADP cède 0,6% à 99,5 euros. Accor redonne 1% à 28,8 euros.