Transport : Southwest au coeur du chaos dans le ciel américain

(Boursier.com) — Les clients de Southwest Airlines vont devoir prendre leur mal en patience. Principale compagnie touchée par la tempête historique qui a frappé les Etats-Unis lors du week-end de Noël, la société basée à Dallas a indiqué que le 'chaos' devrait se poursuive pendant encore au moins quelques jours. "Selon toute vraisemblance, nous aurons une autre journée difficile demain alors que nous nous efforçons de nous en sortir", a déclaré le directeur général Bob Jordan dans une interview accordée au 'Wall Street Journal' lundi soir. "C'est l'événement le plus important que j'aie jamais vu".

Southwest prévoit d'opérer un peu plus d'un tiers de son programme de vols habituel dans les prochains jours pour permettre aux équipages de se placer dans les bonnes positions, a précisé le dirigeant, ajoutant que le plan de vols réduit pourrait être prolongé. Le transporteur texan a annulé près de 3.000 vols lundi et en a retardé des centaines d'autres, perturbant plus de 80% de son programme alors que les problèmes opérationnels se multipliaient à la suite de la tempête.

Alors que Southwest était responsable lundi de près des trois quarts des annulations aux États-Unis, le département américain des Transports s'est dit préoccupé par le taux "inacceptable" d'annulations et de retards de Southwest, ainsi que par les informations faisant état d'un manque de rapidité du service à la clientèle.

USDOT Southwest's & service. The Department Southwest plan. — TransportationGov (@USDOT), via Twitter

La compagnie la plus touchée

Southwest a annulé près de 70% de ses vols lundi, selon 'FlightAware', après plus de 48% dimanche. En revanche, Delta Air Lines, qui a supprimé 21% de ses vols dimanche, n'a dû en annuler que 8% lundi. Comme le rappelle 'Bloomberg', contrairement à ses grands concurrents tels que Delta qui utilisent leurs 'hubs' pour acheminer les passagers vers les grands aéroports, Southwest se concentre sur le service point à point. De plus, Southwest est le plus grand transporteur desservant Buffalo, la zone urbaine la plus durement touchée par la tempête.

Southwest a présenté ses excuses pour les perturbations, en précisant bien que la compagnie aérienne dispose de tout son personnel pour les vacances, et que 23 de ses 25 principaux aéroports ont été touchés par la tempête. "Après plusieurs jours consécutifs de conditions météorologiques hivernales extrêmes sur l'ensemble de notre réseau, les difficultés persistantes ont un impact important et inacceptable sur nos clients et nos employés", a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. Elle a ajouté qu'elle travaillait "pour faire face de toute urgence aux perturbations à grande échelle en rééquilibrant la compagnie et en repositionnant les équipages et notre flotte afin de mieux servir tous ceux qui prévoient de voyager avec nous".